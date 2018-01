sisu está no 2º lugar nos Trending Topics do Twitter

Estudantes não estão conseguindo se cadastrar no Sisu e reclamam no Twitter. O site do MEC está lento e os candidatos a vagas em instituições de ensino superior em todo o País perdem a paciência.

Neste momento, o assunto está em segundo lugar nos Trending Topics (TTs) do Twitter.

Veja abaixo alguns comentários de estudantes:

Thátylla Samylla (@thatyllasamylla)

Não consigo fazer minha inscrição pelo #sisu :/

Ivan Chagas (@ivanchagasp)

aaaah, esse MEC, INEP e SiSU só ficam de brinques com a nossa cara u.u’

Bruno Menezes (@BrunoMenezes__)

#SISU: Sistema Impossível de Ser Utilizado.

Izaías (@iizaias)

#sisu já sei como fazer o sisu funcionar, saim todos e vão comer! kkkkkkkkk

