SISU: alunos não conseguem acessar

Segundo usuários do Twitter, o site do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) não está conseguindo cadastrar os vestibulandos nas vagas desejadas. Entre os tópicos mais assinalados no Twitter estão #SISUFAIL e SISU.

O MEC afirmou que o site suportaria 200 mil acessos simultâneos e que, portanto, os cerca de 2,5 milhões de estudantes conseguiriam, ao longo dos dias, se cadastrar para pleitear uma das vagas nas universidades federais que vão usar o Enem.

Bruno Ramos, ex-blogueiro do Estadão.edu, é um dos que não conseguiram entrar no site do Sisu. Prestando Engenharia Ambiental na Unesp, USP, Federal de Viçosa e Federal de Lavras, ele só tenta entrar no Sisu por conta de Lavras.

Nas outras universidades Ramos não precisa se cadastrar, mas para Lavras, é necessário. Sem sucesso em duas tentativas numa lan house, ele irá dormir na casa de um amigo que tem computador com acesso a internet. “Vou tentar de madrugada, que é mais calmo”, acredita.

O Estadão.edu tentou, sem sucesso, acessar o site hoje (sisu.mec.br).

