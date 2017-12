Sisu abre inscrições em 29 de janeiro

BRASÍLIA – As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma online do Ministério da Educação para disputa de vagas no ensino superior público, começam em 29 de janeiro.

O prazo para cadastro, feito exclusivamente pela internet, vai até 1º de fevereiro. Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No ano que vem, 130 instituições vão ofertar 239.601 vagas de graduação pelo Sisu.

