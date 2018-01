MEC publica edital do Sisu; inscrições começam no dia 8

Por Juliana Diógenes

SÃO PAULO – O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta sexta-feira, 29, o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Diário Oficial da União, para a segunda edição de 2015. As inscrições deverão ser feitas somente pela internet, pelo endereço http://sisu.mec.gov.br.

O sistema, que seleciona estudantes para as vagas nas instituições públicas usando como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ficará disponível aos estudantes do dia 8 de junho até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia 10. O aluno poderá escolher até duas opções de vaga. Para participar, o estudante deve ter realizado a edição do Enem de 2014 e não pode ter zerado na redação.

Assim como na primeira edição, o processo seletivo do Sisu terá apenas uma única chamada. O resultado da chamada, que poderá ser consultado na página do Sisu na internet, será divulgado no dia 15 de junho. A matrícula na instituição na qual o estudante foi selecionado deverá ser realizada nos dias 19, 22 e 23 de junho.

Para participar da lista de espera, o estudante deverá manifestar interesse no site do Sisu entre os dias 15 e 26 de junho. As instituições de ensino terão cinco dias (19 a 26) para lançar as vagas disponíveis no portal do Sisu.

Inscrição. Os estudantes poderão se candidatar ao processo seletivo do Sisu em até duas opções de vaga. Ao se inscrever, deverão especificar a ordem de preferência, as opções de vaga em instituição de ensino superior participante, local de oferta, curso e turno.

Durante o período de inscrição, o concorrente poderá alterar as opções de curso e também cancelar a participação. O Sisu disponibilizará ao estudante, em caráter exclusivamente informativo, a nota de corte para cada instituição participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência.