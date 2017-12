Sistema de ensino abre inscrições para simulado aberto do Enem

Sistema de ensino oferece simulado Enem em 94 cidades, de 19 estados do País, aberto a todos os interessados. O simulado acontecerá em escolas e cursos pré-vestibulares parceiros do Sistema COC de Ensino. As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto pelo site www.simuladaoenem.com.

O simulado também é divido em dois dias, bem como o Enem. As provas serão realizadas nos dias 24 e 25 de agosto.

Os gabaritos oficiais e comentados estarão disponíveis nos sites www.sistemacoc.com.br,www.cocvestibulares.com.br e www.coceducacao.com.br (exclusivo para escolas parceiras), às 19h, nos respectivos dias das provas.

O estudante também poderá conferir no site do simulado o desempenho que obteve na prova a partir da Teoria da Resposta ao Item (TRI), sistema utilizado pelo Inep para a correção do Enem. O boletim pela TRI estará disponível no dia 20 de setembro, a partir das 19h.