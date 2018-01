Simulado online traz mil questões do Enem desde 2009

Os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão testar os conhecimentos em simulado online que traz cerca de 1 mil questões da nova versão do exame, adotada desde 2009. O Click Enem já está disponível e pode ser visualizado no computador, tablets e smartphones.

Para acessar as questões, o candidato precisa preencher um breve cadastro e começar a respondê-las. Elas estão divididas pelas áreas do exame: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. As questões podem ser respondidas na mesma página gerada e, após o fim do simulado, verificadas no próprio sistema.

Já os professores podem utilizar a ferramenta para elaborar questões de maneira organizada. “Como a ferramenta é dividida por áreas, o acesso é facilitado ao selecionar aquela que engloba a sua disciplina. Além disso, é possível gerar PDF, imprimir as questões e enviá-las por e-mail”, resume a Clickideia, responsável pelo programa.

Serviço: www.clickideia.com.br/portal/enem