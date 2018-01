Simulado online ajuda estudantes a testar prova da Fuvest

Testar os conhecimentos para o vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). Esse é o objetivo do simulado online e gratuito oferecido pelo Curso Etapa. O teste possui a mesma duração e questões das últimas edições da Fuvest. Ao final do teste, os participantes recebem um comparativo de desempenho, com erros e acertos, para que possam comparar como foi a performance em relação aos outros estudantes.

O Etapa diz que deve agregar outros grandes vestibulares à ferramenta, possibilitando a simulação de outras provas.

O site do simulado é: www.etapa.com.br/home