Simulado grátis da Fuvest concede prêmios da Apple

O CPV Vestibulares realiza em 1º de outubro um simulado grátis da Fuvest, fornecendo um iMac, um iPad 2 e um iPod Nano para os três primeiros lugares (respectivamente).

A prova começa às 13h e conterá 90 questões de múltipla escolha com o conteúdo obrigatório do Ensino Médio: Português, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês e algumas interdisciplinares.

A duração da prova será de cinco horas. É obrigatório levar, no dia do Simulado, a confirmação da inscrição e documento oficial com foto.

As provas podem ser feitas em qualquer das duas unidades do CPV: Pinheiros (R. João Moura, 529) ou Vila Olímpia (R. das Finandeiras, 964). O candidato escolhe onde vai fazer a prova no momento da inscrição.

Inscrições são feitas pelo www.cpv.com.br/simuladofuvest e estão abertas até dia 30, véspera da prova.