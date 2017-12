Simulado do novo Enem neste fim de semana

Por Bruna Tiussu

O Sistema Anglo de Ensino vai promover, neste sábado e domingo, dias 29 e 30, um simulado aos moldes do novo Enem. A prova será aplicada em 140 cidades e é gratuita. Os interessados têm até amanhã, 26, para se inscrever no site www.simuladonovoenem.com.br.

Como o novo Enem, o simulado terá 180 questões – 90 em cada dia – divididas em quatro áreas do conhecimento determinadas pelo MEC para o exame: Ciências Naturais, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. No domingo, a prova também terá um tema de redação proposto aos estudantes.

“O objetivo é familiarizar o aluno com o tipo que questão que acreditamos que será pedido no Enem. As características delas não mudaram muito, apenas vão cobrar um pouco mais de conteúdo. O que é razoável, já que a prova terá um caráter de vestibular a partir deste ano”, diz o coordenador do Simulado Enem do Anglo, professor Cezar Sasson. A expectativa é que 80 mil alunos façam a prova.

Segundo Sasson, a tendência é que os enunciados das questões do novo exame sejam mais curtos. “Isso porque a prova ficou maior. Acredito que os textos serão menos complicados e continuarão ligados à realidade.”

Após a prova, os estudantes poderão conferir a resolução pela internet. Também vão receber gratuitamente um boletim de avaliação com o seu desempenho em relação aos demais participantes. Ao contrário do novo Enem, o simulado não será corrigido de acordo com a Teoria de Resposta ao Item (TRI). “Dessa vez não vamos adotá-lo. Mesmo assim, a correção vai orientar o aluno indicando quais seus pontos fracos”, diz Sasson.

