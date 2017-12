Simulado do novo Enem dias 6 e 7/9

Por Bruna Tiussu

Os candidatos ao Enem terão mais uma chance de treinar para o exame. O cursinho da Poli vai promover, nos dias 6 e 7 de setembro, um simulado do novo Enem. Interessados podem se cadastrar pela internet ( www.cursinhodapoli.org.br). A prova é gratuita e as vagas são limitadas.

Seguindo as novas diretrizes do exame, o simulado terá 180 questões de múltipla escolha baseadas na matriz de referência do Enem. O simulado será aplicado nas três unidades do cursinho.

6/9

Provas: Ciências da natureza e suas tecnologias e Ciências humanas e suas tecnologias.

Horário: das 8h às 12h (entrada até 7h45) e das 14h às 18h (entrada até 13h45)

7/9

Provas: Linguagens, códigos e suas tecnologias, Redação e Matemática e suas tecnologias

Horário: das 8h às 13h (entrada até 7h45) e das 14h às 19h (entrada até 13h45)

Locais:

Unidade Lapa – Av. Hermano Marchetti, 576, Água Branca

Unidade Zona Leste – Rua Sabbado D’Ângelo, 2.040, Itaquera

Unidade Santo Amaro – Rua Desembargador Bandeira de Melo, 468, Santo Amaro

Informações pelo telefone (11) 2145-7654