Simulado do Enem prorroga inscrições

Foram prorrogadas até o próximo dia 25 de julho as inscrições para o Simulado Nacional Enem 2009, promovido pela Funrio, organizadora de concursos públicos do País, e a Abaquar, consultora educacional.

Os alunos podem se inscrever no site da Funrio, clicando em “concursos externos”. A taxa é de R$ 30. Os colégios podem inscrever seus alunos de forma coletiva. As provas acontecem no dia 8 de agosto, em dois turnos, às 9h e às 15h, nas capitais dos estados.

