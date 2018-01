Simulado do Anglo oferece 5 opções de provas e distribui Ipad

Estão abertas até esta quinta-feira, 23, as inscrições para o Simulado Aberto Nacional do Sistema Anglo de Ensino. Os estudantes poderão optar por responder a testes simulados dos vestibulares da Fuvest, Unicamp e Unesp, além da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e das Estaduais de Londrina (UEL) e de Maringá (UEM).

As provas serão aplicadas no domingo, 26, a partir das 13h, em mais de 180 cidades de 12 Estados. O Anglo, em parceria com sua rede de escolas conveniadas, espera reunir cerca de 50 mil participantes.

Além de treinar para as provas, os estudantes vão disputar dez iPad, que serão distribuídos da seguinte forma: 5 entre os primeiros colocados de cada tipo de prova; 3 aos segundos colocados dos 3 tipos de provas com mais inscritos; 2 aos terceiros colocados dos 2 tipos de provas com mais inscritos.

A participação na prova é gratuita e a inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, neste site.

O candidato pode escolher qualquer um dos cinco tipos de provas, independente da cidade em que prestar o exame. Basta preencher o formulário de cadastramento na inscrição, imprimir o protocolo e levá-lo no dia do simulado.