Simulado COC

Esta quarta-feira é o último dia para que estudantes do ensino médio se inscrevam para o Simulado do cursinho COC para o Enem. As provas serão nos dias 28 e 29 de agosto.

Aberto ao público e grátis, o simulado presencial será realizado nas unidades e escolas parceiras do COC. Os interessados podem inscrever-se pessoalmente nos colégios ou pelo site até meia-noite.

No link da inscrição é possível verificar as cidades que irão realizar o simulado.

Quem fizer a prova terá a resolução comentada e o gabarito e poderá conferir, no site do simulado, seu desempenho na prova com a TRI (Teoria da Resposta ao Item), mesmo modelo matemático usado pelo Ministério da Educação na prova do Enem.