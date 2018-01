Silvio Bock fará palestra de orientação profissional no Cursinho da Poli

O Cursinho da Poli promove em 3 de julho, na Unidade Lapa, a “XIII Jornada de Trajetórias Profissionais”.

Na primeira parte do evento, o pedagogo Silvio Bock fará a palestra “A escolha do curso e o seu projeto profissional”. Silvio Bock é mestre e doutor em Educação pela Unicamp, vice-presidente da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais (ABOP) e autor de diversos artigos sobre escolha e orientação profissional.

Depois, os alunos participarão de um bate-papo com profissionais de diversas áreas, subdivididos por grupos de carreiras, e terão a oportunidade de esclarecer dúvidas e curiosidades em relação às profissões que pretendem seguir. O objetivo é conversar sobre o dia a dia de cada profissão e ajudar os vestibulandos a fazer uma boa escolha para seu futuro. Alunos e não alunos do Cursinho da Poli poderão se inscrever até o dia 2 de julho.

O evento é gratuito, porém as vagas são limitadas. Para participar é necessária a doação de pelo menos um item de material escolar. Os alunos devem entregar as doações e retirar a senha na Seção de Alunos da sua unidade (Lapa, Itaquera e Santo Amaro). Os não alunos podem fazer a inscrição por telefone (11) 2145-7654 e entregar a doação no dia do evento.