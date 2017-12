Siemens prorroga inscrições de programa para engenheiros

A Siemens prorrogou até 16 de abril as inscrições para o programa global voltado ao desenvolvimento de futuros líderes, o Siemens Graduate Program (SGP). O projeto, que já existe na Alemanha, EUA, China, Rússia e Índia, estreia no Brasil e oferece a engenheiros a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas da empresa, aqui e no exterior.

Segundo a Siemens, os participantes estarão inseridos em uma comunidade global e terão contato com os participantes do SGP de outros países. Os envolvidos poderão ainda desenvolver projetos e trocar experiências via encontros e interações virtuais. Durante os dois anos de duração do programa, eles contarão com o acompanhamento personalizado de um mentor.

São oferecidas 5 vagas no Brasil, nas seguintes áreas: Energy (Wind Power), Healthcare, Industry, Infrastructure & Cities (Smartgrid) e Tecnologia e Inovação.

A inscrição deve ser feita no site www.siemens.com.br/sgp. Para participar, o interessado deve ser formados em Engenharia, com pós-graduação em andamento ou concluída nos últimos dois anos nas áreas de finanças, economia ou gestão empresarial, entre outras. Fluência na língua inglesa e vivência internacional também estão entre os pré-requisitos.

Na primeira etapa do processo seletivo, os candidatos devem preencher um questionário de valores e fazer testes online de inglês e raciocínio lógico. As próximas fases envolvem uma pré-entrevista por telefone, dinâmica de grupo, entrevista e painel com gestores.