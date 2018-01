Atividades na véspera da Fuvest

Por Elida Oliveira

Dias antes do vestibular, candidatos procuram meios de relaxar para chegarem no exame prontos para demonstrar tudo o que aprenderam ao longo da preparação. Os cursinhos, que os acompanharam ao longo do percurso, também entram no clima e oferecem atividades de estudo e entretenimento um dia antes da prova, na véspera da Fuvest.

No Objetivo, os estudantes poderão conferir as últimas dicas dos professores sobre os livros que serão pedidos na Fuvest. A aula será das 10h às 13 horas, no auditório da unidade Paulista, mas só para alunos do Objetivo. Com uma abordagem descontrída, os professores pretendem reforçar os aspectos mais importantes das obras de leitura obrigatória.

No Cursinho da Poli, a palavra de ordem é diversão. Os professores subirão no palco do Nikkey Anhanguera Clube com uma banda animada para descontrair os alunos. No repertório, nada de canções que ajudem a decorar fórmulas. A ordem é fazê-los dançar. E para que os estudantes não percam a hora da prova no dia seguinte, o Show dos Professores começa cedo, ao meio-dia.