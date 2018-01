Shell recebe inscrições para estágio de férias

A Shell Brasil está com inscrições abertas, até 25 de novembro (sexta), para o novo programa de estágio durante o período de férias em 2012. As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, Economia e Engenharias Mecânica, Química e Produção de outros estados, que queiram passar os meses de janeiro e fevereiro trabalhando na sede da empresa no Rio de Janeiro.

O estágio terá duração de seis semanas, tempo que o aluno terá para desenvolver um projeto que será avaliado como oportunidade de contratação após a conclusão do curso. Para participar é preciso ter previsão de formatura para 2012. As inscrições seguem até o dia 25 de novembro (sexta-feira), pelo site www.vagas.com.br/v464019.

Os estagiários trabalharão seis horas por dia, com bolsa-auxílio de R$ 1.875. Mais informações pelo site de inscrição.