Shell prorroga inscrições de programa de estágio

A Shell Brasil Petróleo prorrogou para o dia 18 de setembro o fim do prazo de inscrições para o Programa Central de Estágio. O processo seletivo oferece 30 vagas para estudantes dos cursos de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia, Geologia, Geofísica, Informática, Psicologia e Engenharias. As oportunidades são para o Rio. As atividades começam no segundo semestre deste ano.

Para ingressar no programa, o universitário deve ter previsão de formatura entre junho e dezembro 2013.

Programa de Estágio Shell 2011

– Carga horária: 4 horas por dia, podendo ser de 6 horas no período de férias universitárias

– Bolsa-auxílio: R$ 1.250 para 4 horas e R$ 1.875 para 6 horas durante o período de férias na universidade

– Recesso: 15 dias a cada seis meses

– Período de provas: no período de provas, a carga horária deve ser reduzida pela metade, de 4 para 2 horas

– Contrato: renovável a cada seis meses com prazo máximo de dois anos