Seu resultado Sisu saiu conforme o esperado? Comente

No último domingo o Ministério da Educação (MEC) divulgou antecipadamente a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona os estudantes para vagas em universidades federais por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A lista está no site sisu.mec.gov.br e os aprovados têm os dias 27, 28 e 31 de janeiro para efetivarem suas matrículas nas universidades. Utilize o campo de comentários para nos contar se sua aprovação agradou ou não, fazer sugestões ou críticas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.