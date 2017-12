Sete alunos da mesma escola têm o mesmo objetivo com Enem

* Por Davi Lira, de O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Sete colegas de turma da Escola Estadual Oscar Blois têm a mesma ideia sobre seus objetivos ao realizar a prova do Enem: “Deste ano não passa, não quero nem pensar em 2013. Com a nota que terei, pretendo ir em qualquer universidade”, afirma Júlia Karen, de 17 anos.

Outro colega, Gustavo Ferreira, de 18 anos, também estreante no Enem, compartilha de opinião semelhante. “Eu sei que a gente ainda pode fazer ano que vem, mas só temos a gratuidade neste ano. O ideal é que não passe de 2012”. Já Allis da Silva, de 17 anos, pretende que o seu sonho de ser jornalista comece a se cristalizar a partir de 2013. “Quero muito jornalismo, e tomara que eu consiga realizar este sonho já a partir de agora, me dando bem no Enem.”