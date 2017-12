Senac tem quase 40 mil bolsas em SP

O Senac São Paulo abrirá este ano 35.385 vagas para bolsas de estudo em todo o Estado de São Paulo. Além disso, outros 12.191 estudantes que iniciaram o curso em 2009 continuam este ano.

Das 35.385 vagas, 26.216 atendem à determinação do novo regulamento do Senac em destinar 25% da receita compulsória para bolsas integrais, em cursos técnicos de todas as áreas, programas Aprendizagem, Educação para o Trabalho, Capacitações, como garçom e cozinheiro, entre outros, com carga horária igual ou superior a 160 horas.

Na capital, serão beneficiados 6.166 novos alunos nas modalidades citadas acima, contemplando o portfólio do Senac São Paulo. Além das vagas para bolsas integrais, o Senac tem cursos com descontos que variam de 50% a 100% com carga inferior a 160 horas. Neste ano são 9.169 vagas com essas características.

Os interessados podem verificar a relação de turmas e as respectivas unidades que oferecem as bolsas por meio do portal da instituição.

Os pré-requisitos a serem avaliados são ter renda familiar de, no máximo, um salário mínimo e meio (R$ 765); não participar de nenhum outro processo de triagem de bolsas de estudos em outras unidades do Senac São Paulo; não estar matriculado em nenhum curso do Senac São Paulo.

O interessado deve efetuar a inscrição para o processo seletivo por meio do portal www.sp.senac.br/bolsasdeestudo. Os candidatos que não tiverem acesso a internet podem se cadastrar na unidade mais próxima da sua casa.