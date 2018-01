Senac-SP ensina como usar links patrocinados

O Senac oferece curso de Planejamento, Gestão e Compra de Links Patrocinados que capacita o aluno a realizar planejamento, publicação, gerenciamento, mensuração e otimização de campanhas de links patrocinados para agências ou anunciantes, utilizando as principais ferramentas e veículos de busca disponíveis, com base nos objetivos de comunicação traçados no briefing de clientes. Para participar, os candidatos têm de ter conhecimentos fundamentais de publicidade online.

Informações e inscrições pelo (11) 3475-2200 ou lapascipiao@sp.senac.br

