Senac SP e Microsoft qualificam 700 jovens na área de TI

Estão abertas as inscrições para o programa Students to Business (S2B), oferecido gratuitamente pelo Senac de São Paulo em convênio com a Microsoft. Em sua décima edição, a iniciativa ganhou, este ano, o apoio de mais empresas parceiras. Elas vão contratar os melhores alunos do curso, voltado a jovens a partir de 16 anos que estejam cursando o ensino médio, o técnico, a graduação ou a pós-graduação e tenham interesse em seguir carreira na área de TI.

O programa tem, ao todo, 84 horas de capacitação profissional. As inscrições podem ser feitas até 13 de março, no site www.programas2b.com.br.

As 700 vagas do curso estão distribuídas em mais de 20 unidades do Senac em todo o Estado.

Mais informações: centrodeinovacao@sp.senac.br ou (11) 5682-7728.