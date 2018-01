Senac prorroga inscrições para treinamento gratuito em TI

O Senac, em parceria com a Microsoft do Brasil, prorrogou até esta terça-feira as inscrições para o programa Students To Business. A iniciativa oferece capacitação gratuita para jovens do ensino médio, técnico e universitários que têm interesse na área de tecnologia da informação.

Em São Paulo, o treinamento será realizado no Centro de Inovação Microsoft, no câmpus Santo Amaro. Na edição deste semestre, mais de 5 mil jovens já se candidataram para participar do programa na capital. As inscrições podem ser feitas pelo site.