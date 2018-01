Senac promove debate com roteiristas para apresentar nova pós-graduação

O Senac Lapa Faustolo realiza às 19h30 desta quarta-feira (23) uma mesa redonda com os roteiristas Fernando Bonassi (Cazuza – O tempo não Pára, Lula – O Filho do Brasil), Luiz Bolognesi (Bicho de Sete Cabeças, As Melhores Coisas do Mundo) e Roberto Moreira (Contra Todos, Quanto Dura o Amor).

O evento marca o lançamento da pós-graduação em Roteiro Audiovisual e tratará de temas como a função do roteirista nos dias de hoje e as perspectivas do mercado de trabalho na área. O debate, chamado de Histórias Possíveis: O ofício e o mercado do roteirista no Brasil, será mediado por Renata Gomes, coordenadora da nova pós-graduação do Senac, e terá entrada gratuita.

Serviço

Histórias Possíveis: O ofício e o mercado do roteirista no Brasil

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Debate

Data: 23/6, quarta-feira

Horário: 19h30

Local: Senac Lapa Faustolo – R. Faustolo, nº 1347 – Lapa – São Paulo

Informações: (11) 3475-2200

Gratuito

Vagas limitadas