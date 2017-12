Senac lança “Personal Stylist” a distância

O Senac lançou o curso a distância Personal Stylist. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site do Senac.



O curso é realizado no ambiente virtual, e o espaço de aprendizagem é orientado pela tutora e coordenadora de moda do Senac de Canoas (RS), Patrícia Cuozzo.

As aulas são 100% a distância e começam em 1° de setembro. A capacitação é focada no estilo feminino e apresenta conhecimentos para a realização de atividades de consultoria de estilo.

Mais informações: (51) 3284-1990.