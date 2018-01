Senac lança 5 novos cursos e abre inscrições para vestibular

O Centro Universitário Senac terá cinco novos cursos de graduação no vestibular 2011, que recebe inscrições até dia 21 de novembro: Bacharelado em Administração/Linha de formação específica em Gestão de Projetos; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Sistemas para Internet; Tecnologia em Produção Audiovisual, com foco em animação; e Tecnologia em Eventos.

Além dos cinco novos títulos, os candidatos ao processo seletivo poderão escolher entre os 30 cursos disponíveis nas áreas de Comunicação e Artes, Design e Arquitetura, Administração e Negócios, Tecnologia da Informação, Meio Ambiente, Saúde e Turismo, Hotelaria e Gastronomia. As vagas são para os câmpus Santo Amaro, na capital, e Águas de São Pedro e Campos do Jordão, ambos no interior. A taxa de inscrição é de R$ 80.

Inscreva-se aqui

A prova do vestibular 2011 será aplicada dia 4 de dezembro, das 14h às 18h. O resultado será divulgado em 16 de dezembro, e as matrículas deverão ser efetuadas nos dias 17 e 18 do mesmo mês.

A nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2008, 2009 e 2010 pode ser considerada como parte da prova. Para isso, o candidato deve preencher o respectivo campo do formulário online durante a inscrição. Essa nota só será considerada se for maior que a pontuação obtida por ele no processo seletivo.