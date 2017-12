Senac abre curso gratuito de ‘Students to Business’

Vinte e três unidades do Senac, na capital paulista e no interior, estão com inscrições abertas até 18 de setembro para a 9ª edição do programa de capacitação gratuita para o mercado de tecnologia Students to Business – S2B.

São pré-requisitos para participar: ter mais de 16 anos, ser estudante do ensino médio, técnico ou superior, e fazer uma prova classificatória (após a inscrição) para preenchimento das vagas, sendo que 190 serão oferecidas no câmpus Santo Amaro. A conclusão do curso dependerá da apresentação de um projeto.

O programa contempla interessados em seguir carreira na área de TI, estejam eles no ensino médio, técnico, universitário ou na pós-graduação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos serão capacitados em uma das tecnologias Microsoft nas áreas de desenvolvimento de software, infraestrutura e criação de websites, de acordo com a disponibilidade do curso na localidade escolhida. Ao término do processo de capacitação, que dura três meses, os alunos ainda poderão participar de um treinamento em Windows Phone 7 e de oficinas de SharePoint. “Será uma ótima oportunidade para os alunos ampliarem seus conhecimentos e terem acesso a novas tecnologias de grande importância no mercado”, afirma Elizabeth Merlo, coordenadora do Centro de Inovação Microsoft do Centro Universitário Senac.

As inscrições podem ser feitas pelo www.programas2b.com.br.