Seminário em SP discute tecnologias na educação e capacitação em audiovisual

Seminário no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo discute o impacto das novas tecnologias na educação e as oportunidades de capacitação em audiovisual. O evento ocorre nos dias 29 e 30 de abril e faz parte do encerramento do Festival Claro Curtas.

Entre os palestrantes, estarão a pesquisadora em semiótica da PUC-SP, Lúcia Santaella, o coordenador da Rede CEP – Educação, Comunicação e Participação -, Alexandre Sayad, o cineasta e coordenador do curso de cinema da Escola São Paulo, Phillipe Barcinski, e a superintendete do instituto Criar, Danielle Fiabane.

A participação é gratuita. Mais informações aqui.