Seminário vai discutir conteúdo para smartphones e tablets

Estão abertas até sexta-feira, 10, as inscrições para o seminário sobre mídias móveis promovido pelo Master em Jornalismo do Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS), em São Paulo. O evento visa a discutir o cenário atual e futuro dos smartphones e tablets na comunicação, apoiado em quatro eixos temáticos: conteúdo, negócio, tecnologia e comportamento.

No encontro, marcado para os dias 13 e 14, serão debatidas questões como “Quais as características de um jornal nascido no tablet?”, “Como deve ser produzido e veiculado o conteúdo nas plataformas móveis?” e “Conteúdo pago x conteúdo gratuito: o que deve prevalecer?”.

O público-alvo são profissionais da área de comunicação e demais interessados no tema.

Entre os palestrantes, estão os jornalistas Pedro Doria (O Globo), Leonardo Attuch e Joaquim Castanheira (Brasil 247), Fabiana Zanni (Editora Abril), Guilherme Werneck (Grupo Estado) e Ana Busch (Grupo Folha); além dos publicitários Michel Lent (Grupo Pontomobi/RBS) e Ricardo Cavallini (WMcCann). Representando a academia, estarão presentes Hugo Pardo Kuklinski (Universidade Autônoma de Barcelona/Espanha), Beth Saad e Daniela Bertocchi (ECA-USP), Rafael Ruiz (Unifesp) e Carlos Castilho (Universidade do Texas/EUA).

O evento tem o apoio da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação Paulista de Jornais (APJ) e Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).

Mais informações no site http://www.masteremjornalismo.org.br/master/midias-moveis.