Iniciativas de inclusão racial é tema de seminário internacional

A Faculdade Zumbi dos Palmares promoverá na próxima quinta-feira, 24, o I Seminário Internacional do Observatório do Negro – Globalização, Conhecimento e Inclusão Social. O congresso acontece em parceria com a Southern University, a mais tradicional universidade negra dos Estados Unidos, sediada em Louisiana.

Com o objetivo de discutir a inclusão de afrodescentendes e a gestão da diversidade, o evento vai mostrar as ações e experiências de políticas públicas e privadas de acesso à universidade e às grandes corporações através de cases, relatos e pesquisas nos dois países.

O seminário contará com a presença de professores doutores da Southern University e do Observatório da População Negra.

Não é necessário fazer inscrição.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço:

Data: 24 de maio

Horário: 19h

Local: Faculdade Zumbi dos Palmares

Endereço: Av. Santos Dumont, 843, Armênia

Telefone de contato: (11) 3325-1000