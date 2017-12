Conteúdo está ficando mais difícil

“Esta semana foi bem mais ou menos. Não tive muito proveito, fiquei com dificuldade em algumas questões. Eu me organizo separando três matérias por dia para estudar: na segunda-feira tive problemas com matemática, depois com química. Mas um amigo meu entendeu a matéria que eu não entendi e na terça-feira a gente vai se reunir para estudarmos juntos.

Fiquei bem doente esta semana. O médico disse que era infecção no braço, não explicou direito. Ele me deu uns remédios para desinflamar, eu tomei e já estou melhorando.

Mesmo doente, não faltei à aula. Sei que se ficar em casa depois vou me arrepender. Mas foi bem difícil porque estava com muita dor de cabeça e acho que por isso não consegui entender direito as matérias.

O conteúdo de fim de ano está ficando mais difícil. Em matemática terminamos geometria analítica e espacial. Agora entramos na parte de polinômios, que tem muitos cálculos e dá bastante oportunidade para erros.

Neste fim de semana teremos simulado da Fuvest no cursinho. Ao longo do ano eu já havia feito outras provas, mas caía conteúdo conforme a gente ia vendo nas aulas. Desta vez terá tudo e acho que terá mais cara da Fuvest.

Semana passada fiz o Fuvestão do Objetivo e não gostei. Caiu todo tipo de questão, menos da Fuvest. Havia muitos extremos – ou questões muito fáceis, como o Enem, ou muito difíceis, como as do ITA. Acertei 51, de 90. Fui bem até porque a nota de corte do meu curso é 58.

Mês que vem farei as provas da Unesp e da Fuvest. Estou me preparando bem. Embora meu objetivo seja a Federal de Viçosa, é bom garantir uma vaga.”