Semana de recepção na USP

Na próxima segunda, dia 22, a USP dá início ao calendário das atividades acadêmicas com a Semana de Recepção aos Calouros, nos sete câmpus da instituição, em Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo.

A Semana de Recepção aos Calouros tem como objetivo promover a integração dos ingressantes com os alunos de semestres anteriores. Entre os dias 22 e 26, as aulas serão substituídas por atividades programadas pelas unidades de ensino em conjunto com os respectivos centros acadêmicos.

Estão previstas gincanas, oficinas, apresentações culturais e esportivas, palestras sobre os cursos e visitas às dependências das unidades e dos câmpus.

Haverá também o trote solidário, com campanhas de doação de sangue, arrecadação de alimentos não-perecíveis, campanhas educativas, visitas a instituições de assistência social e plantio de árvores.

Desde 1999 a USP confere o prêmio “Melhor Semana de Recepção aos Calouros” à unidade e ao centro acadêmico que tiver organizado a melhor programação. A seleção será feita por um grupo de trabalho do Programa Pró-Calouro, ligado à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade.