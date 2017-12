Semana de provas

“Meu fim de semana foi de descanso. Eu fiquei em São Paulo, não viajei e fiz a lição de casa. Bem diferente do último, quando fiz o simulado do Enem. Nessa semana saiu o gabarito e eu acertei 114 questões de 180 – está bom, mas poderia ser mais.

Depois, durante a semana, fiz mais provas. Na segunda-feira teve um teste de redação, nos moldes da Fuvest e Unicamp, para a gente treinar o texto. Na sexta, foram provas de gramática, literatura, inglês, química e física. Meu colégio faz avaliações no estilo do vestibular e a cada semana tem um conjunto de testes. Depois, faremos os de matemática, geometria, biologia, história, geografia e interpretação (com questões de filosofia e sociologia).

Hoje vou aproveitar o feriado. Vou na casa de uma amiga ver uns filmes.”