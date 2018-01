Semana de descanso

“Eu tirei uma semana para ficar sossegado e descansar da prova da Fuvest. Nessa semana fiquei relaxando, estudei só o que teve nas aulas mesmo, para voltar semana que vem no pique e, daí, continuar até o fim do ano.

Aproveitei e me dediquei à leitura das obras da Federal de Viçosa, que vou fazer a prova nos dias 28 e 29 de dezembro. Uma data ruim, mas já estudei o ano inteiro, feriado, fim de semana, então não me importo. Das obras, falta só mais um livro, o Mensagem, de Fernando Pessoa. Deixei ele por último porque não consegui emprestado nem tinha na biblioteca do cursinho, vou ter que comprar.

Na segunda-feira sai o resultado da Unesp. Não sei se passei porque é a primeira vez que tem uma primeira fase. Meu curso estava bem concorrido, com 28 candidatos por vaga. Também achei a prova da Unesp mais dificil que da Fuvest.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas na Fuvest eu tenho certeza que passei, por causa da nota de corte. Fiz 64 acertos. Com a pontuação a mais que vou conseguir pelos cálculos de compensação do Enem, meu score vai para 68.

Então, semana que vem vou ver como vai ficar o ritmo de estudos. Meu post hoje entrou mais tarde porque depois do cursinho eu fui para casa e lá não pega internet nem tenho telefone. Agora estou na casa de um amigo, terminando de relaxar total. Semana que vem começo a estudar de novo.”