Semana de Arquitetura na Belas Artes

A Semana de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo começou nesta segunda-feira. Para destacar os 50 anos da fundação de Brasília, a Belas Artes convidou arquitetos, urbanistas e representantes de movimentos sociais para discutir o tema.

Nomes como Pedro Paulo de Melo Saraiva, arquiteto modernista responsável, entre outros, pelo projeto da Escola de Administração Fazendária (EBAF) na capital federal, Paulo Zimbres, professor aposentado da Universidade de Brasília (UnB) e autor de vários projetos no Plano Piloto.

O evento é grátis, a organização recomenda chegar com antecedência ao local.

SERVIÇO

Local: Auditório Raphael Galvez Dazzani (150 lugares)– Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Endereço: Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 – Vila Mariana – São Paulo

Datas: 17/05 a 21/05

Horários: 8h às 22h30, no dia 17; 8h às 23h, no dia 18; 8h às 20h30, no dia 19, 8 às 23h, no dia 20; e 8h às 22h, no dia 21