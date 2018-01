O segundo dia da 2ª fase da Unicamp teve 13.414 candidatos, 1,2 mil a menos do que ontem. O número de ausentes foi maior do que o registrado no segundo dia da segunda fase do ano passado, quando ficou em 6,8% a abstenção; este ano, o índice ficou em 8,8%.

Em Campinas, a abstenção foi de 8% e em São Paulo, de 9%. A primeira lista de aprovados será divulgada dia 4 de fevereiro, às 12h, no site da Comvest e no Saguão do Ciclo Básico II, campus da Unicamp em Campinas.