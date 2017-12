Segunda fase do 7º Exame da Ordem Unificado teve seu grau de dificuldade avaliado como ‘mediano’ por professores

Cerca de 46 mil estudantes e bacharéis em Direito fizeram neste domingo, 8, a segunda fase do 7º Exame da Ordem Unificado. Nesta etapa, de caráter prático-profissional, os candidatos tiveram de redigir uma peça jurídica e responder a quatro questões discursivas sobre a área do direito em que pretende atuar.

Professores ouvidos pelo Estadão.edu avaliaram o nível de dificuldade do exame como mediano. “A prova foi bem elaborada, não teve pegadinhas e acabou tratando de assuntos corriqueiros à atuação dos advogados em suas respectivas áreas”, diz Marcelo Tadeu Cometi, coordenador da coleção OAB Nacional, publicada pela editora Saraiva. “Fugiu à regra apenas a prova de Direito Penal, que pediu uma peça na qual o candidato teve de se colocar no papel de um assistente de acusação”, diz. “Nesse caso, ao invés de defender – prática usual do advogado-, ele teve de acusar.”

Para o professor Nestor Távora, coordenador pedagógico de OAB pela rede FLG, o ineditismo pode ter trazido dificuldade aos estudantes. “Em uma avaliação com o nível de tensão tal como é o da OAB, qualquer ponto que foge daquilo que tem sido trabalhado e estudado, é visto como difícil, mesmo que não trate de uma questão complexa”, diz.

Resultados

A divulgação do padrão de resposta da prova prático-profissional deve ocorrer no dia 24 de julho. O resultado preliminar do exame deve ser publicado no dia 27 de julho, e o resultado final deve sair em 14 de agosto. Mais de 111 mil candidatos todo o Brasil estavam inscritos para a prova de primeira fase.