“Segredo para o sucesso dos alunos é o fracasso”, afirma jornalista do The New York Times

Durante o primeiro dia do SalaMundo 2013, evento internacional de educação que reuniu cerca de 2.300 professores, educadores, políticos e estudantes nesta terça-feira, 6, em Curitiba, o jornalista do The New York Times, Paul Tough, autor do livro “How Children Succeed: Grit, Curiosity and the Hidden Power of Character”, afirmou que o segredo para o sucesso dos alunos é o fracasso.

Para ele, as pessoas que enfrentaram adversidades durante a infância e tiveram de lidar com o fracasso apresentam um desempenho melhor na escola. A superproteção dos pais e dos professores, segundo Tough, impedem os alunos de superarem os desafios. “Se quisermos que nossos filhos sejam bem sucedidos, temos de deixá-los fracassar um pouco”, afirmou.

Já nas zonas pobres e periféricas, segundo o jornalista, é preciso rever novas e diferentes estratégias de ensino porque crianças dessas regiões “já sofrem demais”. “Nós já as deixamos falhar demais na vida”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos que saíram das adversidades e hoje têm os melhores desempenhos, explica Tough, apresentam um ponto em comum: “Todos tiveram alguém que deu uma força quando eles mais precisaram. E nós, professores e pesquisadores, podemos dar o empurrãozinho que eles precisam.”