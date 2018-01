Estado abre concurso para contratar 5,7 mil professores para alfabetização

A Secretaria Estadual de Educação vai contratar 5.734 professores para atuarem nos anos iniciais do ensino fundamental. A informação foi publicada neste sábado em edital e as inscrições serão abertas nesta terça-feira, 16, no portal da secretaria. O cadastramento poderá ser feito até o dia 16 de outubro. Estão previstas contratações para a capital. região metropolitana de São Paulo e também para as regiões de Campinas, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba.

O processo seletivo será dividido em duas etapas, uma avaliação de títulos e o exame. A taxa é de R$ 44,87. A prova terá 80 questões objetivas e uma dissertativa. As vagas serão disponibilizadas regionalmente. Cada candidato deve indicar pelo menos uma diretoria de ensino onde gostaria de trabalhar.

O concurso é voltado para contratação de professores que atuarão na etapa de alfabetização dos alunos da rede estadual de ensino e estão matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Os novos docentes receberão capacitação para atuar em programas como Ler e Escrever, para alfabetização, e o EMAI (Ensino de Matemática para Anos Iniciais).