“Domingo, dia 23, fiz a 2ª etapa da Olimpíada de Atualidades promovida pela Facamp. Eram 60 questões de múltipla escolha. Fui fazer porque minha professora de geografia falou que seria interessante como treinamento para o vestibular e os prêmios também eram atraentes, tinha uma viagem para Londres, um carro, uma bolsa na Facamp… Mas acertei 50% da prova e não fui selecionada para a 3ª etapa.

A semana passada toda foi puxada, estudei muito em casa porque as provas começam nesta semana. Estudei principalmente geometria e química que os professores passaram muitas tarefas.

E no próximo final de semana vou fazer o Simulado do Enem do Anglo. Já fiz um no começo do ano, com 200 questões. Fui bem, acertei 138, mas achei muito cansativo. No final da prova você já começa perder a atenção.”