São Paulo e Rio recebem feira internacional de MBA; inscrições são gratuitas

Os profissionais interessados em cursar MBA no exterior terão a oportunidade de conhecer mais de 20 cursos oferecidos por universidades da América do Norte e Europa na feira “The MBA Tour“. O evento será realizado em São Paulo, no dia 18 de agosto, e em seguida, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 21. As inscrições são gratuitas.

Inscrições para o evento a ser realizado em São Paulo

Para se inscrever para a feira no Rio

Feira de MBA´s realizada em Nova York no dia 28 de julho (Divulgação)

Na feira, os participantes poderão descobrir a escola ideal para o seu perfil, além de estarem em contato direto com os representantes das instituições presentes na feira. Será possível conhecer, em detalhes, como se dá o processo de admissão de cada uma delas e orientações de recolocação profissional após o MBA. Palestras sobre bolsas de estudo e informações sobre a vida no exterior e em cada universidade também estão dentro da programação do evento.

– Confira alguma das instituições que já têm representantes confirmados na feira:

Boston University

College of William and Mary

Dartmouth College

ESMT European School of Management and Technology

FIA Business School

HEC Montréal

Hult International Business School

IE Business School

McGill University

Rensselaer Polytechnic Institute

University of British Columbia

University of California, Riverside

University of Cambridge

University of Maryland

University of North Carolina at Greensboro

University of Rochester

University of Southern California

Vanderbilt University

York University – Schulich School of Business

– The MBA Tour

São Paulo

Data: 18 de agosto, das 11h às 17h

Local: Intercontinental São Paulo – Alameda Santos – 1123 – Jardins

Rio de Janeiro

Data: 21 de agosto, das 17h às 21h30

Local:JW Marriott – Av. Atlântica 2600 – Copacabana