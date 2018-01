Santander recebe inscrições para 188 vagas de trainee

Estão abertas até 16 de maio as inscrições para o programa de trainee na rede de agências do Santander. O banco tem 188 vagas em 70 cidades de todas as regiões do País. Podem se inscrever estudantes e recém-formados dos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia e Marketing.

Os candidatos devem estar no último semestre ou serem formados há no máximo dois anos. Experiência na área de vendas será considerada um diferencial.

Os selecionados participarão de um programa de formação de quatro meses de duração, conduzido por especialistas do mercado financeiro e profissionais seniores do banco. Após este período, atuarão como gerentes de relacionamento, especializados no atendimento de clientes Pessoa Jurídica com faturamento de até R$ 1 milhão por ano.

As inscrições devem ser feitas no site www.vivatalentos.com.br/traineeredesantander.