Santander lança Desafio de Sustentabilidade para universitários

Universitários com ideias sustentáveis para a instituições de ensino poderão participar do Desafio Santander de Sustentabilidade. Os estudantes poderão se juntar a amigos para propor ações que gerem impactos ambientais, econômicos e sociais positivos e que possam ser viáveis na sua faculdade e em outras instituições de ensino.

O grupo vencedor, junto com o professor orientador do projeto, ganhará um curso de empreendedorismo na Babson College, em Massachussets, nos Estados Unidos. Além disso, o Santander apoiará os candidatos com treinamentos, materiais sobre sustentabilidade e oportunidade de interação com especialistas.

Os interessados podem enviar suas ideias para o site do projeto entre 13 de setembro e a última semana de outubro. Por meio desse endereço, os participantes realizarão um curso online de sustentabilidade e enviarão sua ideia em formato de vídeo ou apresentação de slides. As ideias ficarão abertas para votação do público.