A Faculdade Santa Marcelina divulgou hoje a

dos aprovados em Medicina no vestibular de inverno da instituição.

Os candidatos que prestaram vestibular no dia 17 de junho e foram aprovados têm entre os dias 4 e 6 de julho para se matricularem. No dia 11 deste mês será feita a 2ª chamada e os novos classificados poderão se inscrever nos dias 12, 13 e 16 para as aulas do segundo semestre de 2012.