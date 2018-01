Santa Casa de SP abre inscrições para residentes

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo abriu inscrições até 7 de outubro para o concurso de residência médica. Podem se inscrever-médicos formados em qualquer lugar do Brasil ou no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas pelo MEC).

As inscrições são feitas somente pelo site www.santacasasp.org.br. A taxa é de R$ 500 e deve ser paga até o dia 7/10. A prova da primeira fase será no feriado de 15 de novembro, com resultados divulgados no dia 25. A prova prática está marcada para 17 de dezembro, e as entrevistas, com análise curricular, serão entre 12 e 16 do mesmo mês.

Leia o regulamento completo no site. O telefone da Santa Casa é (11) 2176 7928.