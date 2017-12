Sanofi concede bolsa para mestrado em Saúde Pública em Harvard

A Sanofi Pasteur, divisão de vacinas do grupo francês Sanofi, está com inscrições abertas para médicos interessados em concorrer a uma bolsa de estudos para mestrado em Saúde Pública na Escola de Saúde Pública de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. O candidato precisa ser brasileiro ou ter nacionalidade de outro país da América Latina, comprovar experiência mínima de dois anos em Saúde Pública, exercer a profissão na América Latina e possuir bom domínio de inglês. O curso começará em agosto de 2012 e terá duração de um ano.

Para concorrer à bolsa, o candidato precisa ser aceito por Harvard. O processo de admissão começa pelo Serviço de Admissão das Escolas de Saúde Pública, cujo site (www.sophas.org) informa todos os documentos que deverão ser enviados para a entidade até 15 de dezembro.

Ao realizar a solicitação ao Sophas, o candidato deverá optar por uma das seguintes áreas: Administração e Políticas de Atenção Sanitária, Saúde Global, Comportamento Sanitário e Social e Métodos Quantitativos. Também deverá acessar a página eletrônica www.hsph.havard.edu para saber todos os requisitos exigidos por Harvard.

Independentemente do processo de aplicação do Sophas, o candidato deverá preencher o formulário de aplicação da Sanofi Pasteur, que poderá ser baixado no endereço www.scholarshipforpublichealth.com. Além do formulário, o candidato deverá enviar currículo, carta de recomendação e outra carta explicando o motivo pelo qual se candidatou à bolsa de estudos para o endereço que consta do site da Sanofi. O prazo para inscrições termina em 31 de dezembro.