Salão Nobre e fumaça

* Por Carlos Lordelo

SÃO PAULO – Foi a presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, Maia Aguilera, quem pediu ao diretor da SanFran, Antonio Magalhães Gomes Filho, a realização da assembleia dos alunos grevistas da USP no Salão Nobre da faculdade. O presidente do DCE, Thiago Aguiar, pediu aos colegas que não fumassem cigarros no recinto. Foi parcialmente atendido. Alguns estudantes, porém, fumaram maconha. E pelo menos 20 levaram latas e garrafas de cerveja ao salão.