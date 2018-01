Salão do Estudante terá cônsul dos EUA e Luiza, do Canadá

Foto: Divulgação

O Salão do Estudante deste ano, cuja versão paulistana rola nos dias 10 e 11 de março, terá a presença do cônsul-geral dos Estados Unidos, William Popp, e da jovem paraibana Luiza Rabello, aquela que estava no Canadá e virou questão de concurso público.

Popp fará um pronunciamento às 13h do sábado e, em seguida, visitará os estandes da feira. Luiza estará nos dois dias de evento para fazer palestras (às 14h35 no sábado e às 13h15 no domingo) contando sua experiência no Canadá, onde ficou por cinco meses estudando inglês.

A edição paulista do Salão do Estudante vai acontecer dias 10 e 11, das 13h às 19h, no Centro de Eventos do Colégio São Luis (Rua Luis Coelho, 323 – Cerqueira César – próximo ao Metrô Consolação) com cerca de 250 expositores de mais de 30 países. Depois, a feira seguirá para outras seis cidades: Porto Alegre (13/3), Belo Horizonte (15/3), Salvador (18/3), Recife (19/3), Rio de Janeiro (20/3) e Curitiba (22/3). Para entrar gratuitamente no Salão, basta acessar o site www.salaodoestudante.com.br, fazer o cadastro e imprimir o “convite vip”.

