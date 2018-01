Salão do Estudante oferece opções de curso no Brasil e exterior

A 16º edição do Salão do Estudante ocorrerá de 13 a 25 de fevereiro em seis capitais, com diversas opções de cursos. Da high-school ao MBA, da graduação ao doutorado, além de cursos de idioma, de férias, estágios e cursos profissionalizantes, o visitante terá acesso a várias informações para escolher o que e onde estudar.

Instituições de ensino de países como Canadá, Espanha, EUA, Austrália, Inglaterra, Irlanda, Itália, África do Sul, Alemanha, Suíça, Japão, Nova Zelândia, Holanda, Argentina e França, entre outras, estarão presentes na feira, além de agências de intercâmbio com profissionais treinados para esclarecer dúvidas sobre custos, visto, opções de hospedagem e seguro-saúde, sempre exigido de quem vai estudar fora.

De acordo com levantamento feito pela coordenação do Salão do Estudante, só no último ano mais de 193 mil pessoas foram estudar no exterior, um aumento de 15% em relação a 2009. Os países mais procurados são Canadá, EUA, Espanha e Austrália, conforme pesquisa realizada entre os visitantes da feira do ano passado. Em 2010 mais de 45 mil pessoas foram ao evento, que percorreu seis capitais.

O Salão ainda traz palestras gratuitas sobre como viver, estudar e morar nos EUA, Alemanha, Austrália, Canadá entre outros.

A organização do Salão do Estudante sugeriu algumas dicas aos visitantes:

– Prepare sua lista de perguntas: esta é uma oportunidade única de falar diretamente com representantes das instituições internacionais e com as principais agências de intercâmbio do Brasil;

– Leve seu CV: os diretores e representantes poderão analisar suas informações acadêmicas e indicar o programa que lhe seja mais apropriado;

– Visite a feira com seus pais: eles poderão falar diretamente com os diretores, esclarecendo todas as dúvidas referentes à viagem. Leve ao evento seus amigos que também estão interessantes a estudar no exterior;

– Leve papel e caneta para fazer anotações;

– Preencha o convite vip (gratuito) pelo site www.salaodoestudante.com.br e concorra a bolsas de estudo no exterior;

– Pegue bastante folhetos e o máximo de informações que conseguir de diferentes agências/ instituições;

– Se você não encontrar um stand/ pavilhão do país que tenha preferência, não deixe de visitar as agências de intercâmbio. Elas possuem cursos de países diferenciados.

Serviço

Salvador : 13/2 (domingo), 13h às 19h – Hotel Pestana Bahia (Rua Fonte do Boi, 216 – Rio Vermelho)

Rio: 15/2 (terça-feira), 15h às 20h – Hotel Sofitel (Av. Atlântica, 4240 – Copacabana)

Belo Horizonte: 17/2 (quinta-feira), 15h às 20h – Minascentro (Rua Curitiba, 1264 – Centro)

São Paulo: 19 e 20/2 (sábado e domingo), 13h às 19h – Centro de Eventos do Colégio São Luis (Rua Luis Coelho, 323)

Curitiba: 24/2 (quinta-feira), 15h às 20h – Estação Embratel Convention Center (Av. 7 de Setembro, 2775 – Rebouças)

Florianópolis: 25/2 (sexta-feira), 15h às 20h – Local: Hotel Magestic Palace (Av. Beira Mar Norte, 2746)

Horário: * Entrada: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia/estudante). Ou com o convite VIP que pode ser impresso pelo site http://www.salaodoestudante.com.br/